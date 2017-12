Vereador faltou? Multa de dez cabeças de gado Era uma tarde chuvosa do dia 13 de março de 1621. Seria debatida na sessão da Câmara Municipal, na Rua do Carmo, a abertura de novas ruas na Vila de Piratininga. Mas o procurador do conselho, vereador e fazendeiro João Rodrigues Moura se ausentou sem justificativa e a discussão sobre o "arruamento" foi suspensa. Seus pares, então, aplicaram pela primeira vez a pena prevista para a falta parlamentar: pagamento de um tostão ou dez cabeças de gado.