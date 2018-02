Vereador é nome de confiança

É administrador de empresas e o atual presidente do diretório municipal do PT. Ganhou força política ao coordenar a vitoriosa campanha de Haddad à Prefeitura. Conseguiu nas eleições um terceiro mandato consecutivo na Câmara Municipal. Na gestão Marta Suplicy, foi assessor especial da prefeita e secretário de Coordenação das Subprefeituras. É próximo dos empresários donos de viações de ônibus e vai ter o papel de ajudar o prefeito a formar maioria no Legislativo.