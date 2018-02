Vereador é flagrado com adolescente em gabinete e chantageado por grupo O promotor de Justiça Rafael Gonçalves encaminhou ontem denúncia-crime à Justiça contra o vereador Décio Franzen (PDT) e uma mulher do município de Feliz, no Rio Grande do Sul, por favorecimento à prostituição, e contra outras cinco pessoas, por extorsão do parlamentar.