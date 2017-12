Vereador do PSD aceita convite de Haddad e vai assumir a SPTuris

Estadão.com.br. SÃO PAULO - Marco Aurélio Cunha, ex-dirigente do São Paulo Futebol Clube, aceitou o convite do prefeito Fernando Haddad (PT) e será o novo presidente da São Paulo Turismo (SPTuris), empresa de capital misto responsável pelos grandes eventos da cidade, como a Fórmula 1 e o carnaval. Eleito pelo PSD de Gilberto Kassab, o vereador está em férias nos Estados Unidos, por isso, assume o cargo apenas no fim do mês. A indicação foi antecipada pelo portal

Segundo Cunha, o convite é um privilégio. "Será uma honra trabalhar pela cidade em uma área que tenho bastante conhecimento e posso contribuir", disse nesta quarta-feira, 14, ao Estado. "Só espero agora que o prefeito possa me esperar. Essas férias com a famílias estavam marcadas há muito tempo."

A indicação do parlamentar oficializa a entrada do PSD no governo depois de Kassab ter sido nomeado pela presidente Dilma Rousseff (PT) como ministro das Cidades.

Haddad foi quem escolheu Cunha, entre os oito vereadores da bancada do partido na Câmara Municipal. Campeão de votos na zona sul, Antonio Goulart entrou na disputa quando soube do convite. Afirmou publicamente que tinha credenciais para o cargo, já que é próximo de escolas de samba, por exemplo, mas também declarou que apoiaria Cunha caso fosse essa a decisão final do prefeito.

Outros partidos também se mostraram favoráveis à escolha de Goulart para o Turismo nos últimos dias, com o argumento de que ele ajudou mais a base aliada de Haddad na Câmara ao longo dos últimos dois anos.

Mas com o convite já feito, aliados do prefeito não acreditam em uma mudança de postura, já que Cunha desta vez aceitou o cargo - a mesma posição foi oferecida a ele no fim de 2012, quando Haddad estava montando seu secretariado.

Com a confirmação do vereador à frente da SPTuris, já são cinco as trocas confirmadas no primeiro escalão municipal: Gabriel Chalita (PMDB) assume nesta quinta-feira, 8, a pasta de Educação, Marcelo Nobre, indicado pelo PR, será novo secretário de Negócios Jurídicos, Roberto Porto, indicado pelo PMDB, troca a Secretaria da Segurança Urbana pela Controladoria-Geral do Município e o também vereador Nabil Bonduki (PT) passa a comandar a Cultura.

Outras mudanças devem ser anunciadas por Haddad ao longo da semana. A meta é fechar todos os nomes até a próxima sexta-feira, 16.