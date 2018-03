Vereador do DEM obtém no TRE recurso contra cassação O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) acatou, por unanimidade, o recurso de defesa do vereador Carlos Apolinário (DEM), que teve o mandato cassado em primeira instância por suposto recebimento de doações ilegais em 2008. A decisão abre jurisprudência para que as cassações do prefeito Gilberto Kassab (DEM), da vice, Alda Marco Antônio (PMDB), e de 22 vereadores também sejam revertidas.