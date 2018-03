Vereador dá coquetel pago pela Saúde

O bufê escolhido pela pasta foi o Don Marchê, que já é responsável pelo fornecimento de refeições no hospital, que fica na zona norte. No evento, 11 funcionários foram homenageados com salvas de prata - bandejas que custam cerca de R$ 300 cada. Na lista estava o diretor do departamento técnico, Pedro Alexandre, que classificou a maternidade como a maior da área pública.

A iniciativa foi do vereador Claudinho (PSDB) e teve a aprovação dos demais parlamentares. Na sessão, ele ressaltou que teve uma filha e um neto nascidos na unidade. "Ela é uma referência para a área da saúde. Minha filha nasceu lá, por causa de pressão alta, porque a especialidade da maternidade é realizar partos de risco. Além disso, muitas pré-adolescentes que engravidam de forma irresponsável acabam sustentando a gravidez graças ao auxílio do hospital."

Procurado pelo Estado para falar sobre o uso de verba pública em um evento particular, Claudinho não quis comentar. A Assessoria de Imprensa do vereador informou que cabe ao homenageado fazer ou não a festa. "A Câmara, o gabinete ou o vereador não são responsáveis pelos custos de coquetel."

Em nota, a pasta da Saúde informou que "vai verificar a realização do coquetel" a pedido do secretário, Januário Montone. A pasta disse que tem dotação orçamentária para a realização de eventos, dentro do que determina a lei e de acordo com o planejamento aprovado no Legislativo./ADRIANA FERRAZ e DIEGO ZANCHETTA