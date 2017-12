Vereador Andrea Matarazzo sofre acidente de moto

Ele passava o carnaval em São Paulo e estava passeando com sua motocicleta, uma Honda de 900 cilindradas, ano 1997, pela região do Morumbi. Acabou caindo por causa de um buraco na rua. Sofreu escoriações por todo o corpo.

Matarazzo procurou um pronto-socorro no mesmo dia, foi examinado e liberado em seguida. Hoje, como continuava sentindo dores, decidiu ir novamente ao médico.

Acabou sendo internado no Hospital Albert Einstein para a colocação de pinos no punho. A cirurgia foi concluída no início da noite e ele recebeu alta em seguida.

Matarazzo costumava passear de moto pela cidade sempre que podia, sobretudo aos fins de semana. Depois do acidente, decidiu abandonar ao hobby. "Aposentei a moto. Em São Paulo, não dá", disse.