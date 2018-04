Vereador agride síndica e segurança de prédio

O vereador Luiz Carlos Gallo (PDT) se envolveu em uma briga no sábado, durante uma festa de aniversário em um prédio em Icaraí, município de Niterói, na Grande Rio. A confusão teria começado depois que vizinhos reclamaram do som alto da festa após as 22 horas. O vereador, que comemorava o aniversário do neto, não gostou das reclamações e decidiu agredir o porteiro. A síndica também foi agredida por convidados da festa.