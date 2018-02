Verba para as subprefeituras é reduzida de novo

A redução faz parte de estratégia do prefeito de centralizar as atividades de gestão e investimentos nas secretarias, deixando as subprefeituras apenas com a responsabilidade de zeladoria.

No ano que vem, a administração regional com maior orçamento será a da Sé, com R$ 50 milhões previstos pela lei orçamentária. A menor é justamente a menos habitada: Parelheiros, na zona sul, com R$ 19,4 milhões.

Rubens Chammas, secretário de Planejamento, argumenta que a verba para os serviços de zeladoria em geral cresceu de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,2 bilhão.