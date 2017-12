Verba para área aumentou 87% A verba destinada pela Prefeitura de São Paulo para os serviços de varrição das ruas da cidade cresceu 87% entre 2005 e a previsão de gastos para 2011. No mesmo período, porém, a inflação acumulada não vai chegar a 30%, segundo estimativa do Índice de Preços ao Consumidor Aplicado (IPCA), medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Foram R$ 276 milhões no primeiro ano de José Serra (PSDB) como prefeito, em 2005, e serão R$ 437 milhões no quinto ano de Gilberto Kassab (DEM).