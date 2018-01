Verão será de alto risco para deslizamento em SP, prevê Defesa Civil

SOROCABA - Chuvas de até cinco dias seguidos, acompanhadas de vento, granizo e raios vão marcar o verão no Estado de São Paulo, segundo a Defesa Civil Estadual. O solo encharcado vai favorecer as inundações e aumentar o risco de deslizamentos. A previsão faz parte do Plano Verão 2015/16 que será lançado na quinta-feira, 26. O plano, que vigora de 1 de dezembro a 31 de março de 2016, prevê ações para evitar perda de vidas durante os eventos climáticos.

Oito planos preventivos foram definidos para 175 municípios considerados vulneráveis. Uma das ações visa a reduzir os impactos de inundações em 17 municípios do Vale do Ribeira. Os outros focam risco de deslizamentos na Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, e ainda as regiões de Sorocaba, Campinas e Itapeva.

De acordo com a Defesa Civil, o verão terá influência do 'El Nino', considerado o mais severo dos últimos 15 anos. Em várias regiões, o estado de alerta para deslizamentos foi baixado de 80 milímetros de chuvas no espaço de três dias para 60 milímetros - atingido esse volume, é iniciada a vistoria em áreas de risco.

O ciclo de chuvas chegou mais cedo este ano, em relação a anos anteriores. Em 2014, com o Estado no auge da estiagem, os rios estavam praticamente secos no interior. O Rio Piracicaba, na passagem pela cidade de Piracicaba, tinha vazão de 24,5 metros cúbicos por segundo há um ano. Na tarde desta terça-feira, a vazão chegou a 172,1 m3/s, sete vezes maior. No mesmo horário, o Corumbataí, outro rio da região, tinha vazão de 560,1 m3/s e estava em alerta para enchentes em Rio Claro.

Temporal. Um temporal causou grandes alagamentos e estragos na região central de São José do Rio Preto, na tarde desta terça-feira, 24. A avenida Bady Bassit transformou-se em rio e a correnteza arrastou várias motos. A avenida Alberto Andaló também foi alagada. O acesso ao distrito de Engenheiro Schmidt foi tomado pelas águas. No bairro São Deocleciano, uma creche foi alagada. A água se acumulou e prejudicou o trânsito na rodovia Washington Luís.

Emergência. A prefeitura de São Carlos, interior de São Paulo, decretou estado de emergência nesta terça-feira, 24, em razão dos estragos causados pelo temporal que atingiu a cidade na segunda-feira. A chuva intensa inundou 75 estabelecimentos comerciais e causou danos em 65 veículos, a maioria arrastada pela forte enxurrada. Os muros de uma escola pública e de uma unidade de saúde municipal foram derrubados. Na segunda-feira, a prefeitura de Guareí havia decretado situação de emergência após ser atingida por um temporal com pedras de granizo do tamanho de uma bola de tênis.