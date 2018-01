Verão já tem o dobro do nº de mortos de 2012 As chuvas do verão de 2012 e 2013 já causaram mais que o dobro de mortes do que no período anterior no Estado de São Paulo, segundo a Coordenadoria Estadual Defesa Civil. Desde o início de dezembro, quando começou a Operação Verão, 29 pessoas morreram e duas estão desaparecidas por causa de enchentes, raios e desabamentos. Em todo o período do ano anterior, de 1.º de dezembro de 2011 a 31 de março de 2012, foram registradas 12 mortes. O número de feridos também aumentou de 39 para 77.