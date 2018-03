Ventos paralisam balsa em Ilhabela

Rajadas de vento de até 75 km/h e intensas chuvas interromperam a travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela das 3h30 às 15h de ontem, deixando os moradores de Ilhabela isolados.

Dois ônibus serviram de abrigo provisório aos pedestres que aguardavam o embarque, já que o terminal estava lotado. "Tinha uma consulta médica em São Paulo que havia sido marcada há dois meses, mas não vou poder ir", lamentou por telefone a dona de casa Priscila Alves de Santana, aguardou na fila por duas horas com seu carro. A Dersa chegou a realizar viagens-teste com balsas por volta das 10h, mas a operação foi abortada, já que os ventos não pararam.

Do outro lado do canal, em São Sebastião e Caraguatatuba, o vento arrancou galhos e árvores. A Sabesp teve de interromper o fornecimento de água em alguns bairros para limpar os encanamentos, entupidos com plantas e lixo jogado pelo vendaval.