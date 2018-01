Ventos fazem sensação térmica em São Paulo chegar aos 15°C

SÃO PAULO - É verão, mas a entrada de ventos marítimos proporcionaram um dia frio em São Paulo, com sensação térmica típica de inverno. De acordo as estações meteorológicas automáticas do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, a temperatura às 19 horas desta segunda-feira, 18, era de 20ºC, em média. O vento frio e a umidade, no entanto, contribuíam para que a sensação no Aeroporto de Congonhas, na zona sul, fosse de apenas 15ºC.

A previsão era que os termômetros chegassem aos 27°C durante a tarde mas, às 14 horas, segundo o CGE, a média era de apenas 22°C na cidade. No decorrer da noite e madrugada, o vento frio que soprava do mar deveria facilitar a entrada de umidade e causar ainda mais frio, além de céu encoberto. Às 21h, a média das temperaturas na cidade já era de 17°C. Chuviscos e garoa em pontos isolados da capital e da região metropolitana também eram previstos.

No domingo, 17, a capital paulista já havia registrado o amanhecer mais frio dos últimos três meses, com 15,2°C marcados na estação do Mirante de Santana, na zona norte. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que a última vez que a temperatura havia caído dessa forma fora em 6 de outubro, quando a mínima alcançou os 14,6ºC.

Para um mês de janeiro, essa foi a menor temperatura desde 2013, quando o Inmet registrou 14,9ºC no dia 12 na mesma estação.

Previsão. O tempo não vai mudar nos próximos dias. A terça-feira terá sensação de frio e sol entre nuvens, com temperatura em elevação. Não há previsão de chuva. Mínima de 17ºC e máxima de 27ºC.