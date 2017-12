Ventos derrubam dez torres de transmissão

A chuva e os ventos fortes derrubaram pelo menos dez torres da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP) da Usina de Ilha Solteira, interior do Estado, anteontem. Segundo a empresa, a maioria das torres de 440 kV caiu no Rio Paraná. Em nota, a CTEEP informou que "houve momentaneamente interrupção do fornecimento de energia elétrica para a subestação de Selvíria, localizada no Mato Grosso do Sul e de propriedade da distribuidora Enersul". Linhas da Elektro também foram atingidas.