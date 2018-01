Ventos derrubam árvores em SP e deixam bairros sem luz

No centro, vidro de carro foi atingido por pedaço de telha na Praça Ramos de Azevedo

Pelo menos 31 árvores caíram durante a forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta segunda-feira, 4. Por causa da chuva e das quedas de árvore, 12 bairros da cidade estão sem luz: Planalto Paulista, Brooklin, Campo Belo, Moema, Pompeia, Pinheiros, Alto da Lapa, Sumaré, Vila Prudente, Pirituba, Casa Verde e Santana. As cidades de Santo André, São Bernardo do Campo e Diadema também tiveram o fornecimento interrompido.

A Eletropaulo deslocou 400 eletricistas e técnicos para solucionar os problemas. A previsão inicial é que a situação seja normalizada até as 18h30. Os ventos chegaram a 40 km/h em algumas regiões da cidade.

Às 15h33 a intensidade da chuva diminuiu e o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) retirou as zonas sul e oeste da capital e a região da Marginal do estado de atenção. Segundo o CGE, as áreas de instabilidade responsáveis pelas pancadas de chuva se propagaram em direção ao ABC paulista, à Baixada Santista e ao Vale do Paraíba.

Em meio à chuva, os fortes ventos derrubaram pelo menos 31 árvores. Uma delas caiu sobre um veículo na Rua Alvarenga, no Butantã, ferindo uma pessoa, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). A rua foi completamente fechada no sentido centro. Também houve interdições parciais decorrentes de queda de árvores nas Avenida 23 de Maio, Brasil, Engenheiro Luís Carlos Berrini e das Nações Unidas. Não foi registrado nenhum ponto de alagamento.