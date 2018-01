Ventos de até 70 km/h devem atingir RS

Mais uma frente fria deve avançar hoje sobre o País e derrubar as temperaturas em várias áreas do centro-sul. Pode chover forte no Rio Grande do Sul, com rajadas de vento de até 70 km/h, especialmente nas fronteiras com o Uruguai e a Argentina. A previsão para amanhã é de geada em diversas regiões do Estado e avanço da chuva para Santa Catarina e Paraná. A umidade aumenta em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, diminuindo o desconforto. Deve chover em São Paulo, Rio e Belo Horizonte no fim de semana.