Ventos chegam a 67 km/h em São Paulo e derrubam 26 árvores

A forte ventania que atingiu a cidade de São Paulo na manhã desta quarta-feira, 23, chegou a 67 km/h na zona sul de São Paulo, por volta das 11 horas, segundo medição do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A região do Aeroporto de Congonhas foi a mais afetada, segundo o CGE.

Veja também:

Ventania derruba teto de escola em Santo André

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por conta dos ventos e da chuva de maior intensidade que cobriram a cidade desde o começo da manhã, foram registradas 26 quedas de árvores pelo Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), a maioria da zona sul.

De acordo com o Cobom, uma delas, de grande porte, atingiu um veículo que estava dentro do pátio do Hospital Edmundo Vasconcelos, na Rua Borges Lagoa, no Ibirapuera. Ninguém ficou ferido.

As outras regiões que também foram afetadas pelos fortes ventos foram a região do Campo de Marte, na zona norte, com ventos de 44.4 km/h, e em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde foram registrados ventos de 57 km/h, segundo o CGE.