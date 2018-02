Vento destrói telhados em Santa Maria, no RS Cerca de 30 casas no município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tiveram os telhados arrancados pelas fortes rajadas de vento que atingiram a cidade na manhã de ontem. A velocidade do vento chegou a 104 km/h. Não houve registro de feridos. A Defesa Civil do Estado está na cidade e providenciou lonas para cobrir as casas destelhadas. Agasalhos também foram distribuídos às famílias.