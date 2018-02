Vento cancela pouso e deixa aeroporto sem luz Uma aeronave que deixou São Paulo em direção a Bauru não conseguiu pousar no aeroporto da cidade e teve de retornar à Cumbica, em Guarulhos. O pouso foi suspenso por causa de um vendaval que desligou os cabos de energia que abastecem o aeroporto na noite de anteontem. As luzes da pista ficaram apagadas das 17h de domingo até as 3h de ontem. O gerador foi acionado, mas não conseguiu acender totalmente as luzes, que ficaram oscilando. O avião sobrevoou Bauru por uma hora e voltou para Cumbica.