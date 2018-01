Ventania vira quatro barcos no Rio Paraná Uma ventania no Rio Paraná virou quatro barcos com 11 pessoas em Presidente Epitácio, no oeste paulista, na tarde de ontem. O piloto de uma das embarcações está desaparecido e a Marinha e os bombeiros fazem buscas no rio. O vendaval também causou estragos em Presidente Prudente, onde o motociclista Deivison Eusébio de Freitas foi atingido por uma árvore caída. Ele não corre risco de morte.