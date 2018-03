Ventania provoca estragos no RS Fortes rajadas de vento provocaram estragos em cidades gaúchas, ontem. Em Porto Alegre, a parede de uma escola caiu. Pelo menos 154 mil pessoas em todo o Estado ficaram sem eletricidade. A velocidade das rajadas se aproximou de 100 km/h em Rio Grande. O fenômeno foi provocado por um ciclone extratropical entre a costa do Estado e a do Uruguai. / ELDER OGLIARI