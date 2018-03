''Vendi por um preço justo'' "Meu rim não foi barato", diz Gérson Luiz Ribeiro de Oliveira, de 45 anos, o primeiro a vender um rim no esquema internacional de tráfico de órgãos envolvendo doadores da periferia do Recife, desbaratado pela Polícia Federal na Operação Bisturi em 2003. E acrescenta: "Teve um preço justo." Ele recebeu US$ 10 mil. "Abri o caminho", relembra, na oficina de funilaria do primo Marcondes Lacerda de Araújo, de 42, com quem havia feito um trato. "Tu vai. Se for bom, eu vou", disse Marcondes então.