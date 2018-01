Vendedores dizem-se vítimas de golpe de 'recrutadora' Mais de 500 vendedores ambulantes afirmam ter sido enganados por uma mulher, identificada como Deise de Oliveira, que cobrou entre R$ 150 e R$ 200 para que eles pudessem trabalhar dentro do Rock In Rio, mas não lhes entregou as credenciais - ela também ficou com as carteiras de trabalho dos profissionais. O caso foi registrado na 16ª DP e, segundo o delegado Fabio Ferreira, o crime foi configurado como estelionato. Até o início da noite de ontem, a mulher não havia sido identificada.