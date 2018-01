Vendedoras de ótica disputam clientes a tapas em Jundiaí

SOROCABA - Duas vendedoras se pegaram a tapas, na última segunda-feira, 10, em disputa por uma venda, numa ótica de Jundiaí, interior de São Paulo. As duas jovens, uma delas menor de idade, se feriram com as unhadas e socos e precisaram de atendimento médico.

Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi mobilizada pela Polícia Militar, que atendeu a ocorrência, para levar as vendedoras para o Hospital São Vicente. As duas jovens registraram boletim de ocorrência no plantão da Polícia Civil.

As agressões mútuas aconteceram na Rua do Rosário, região central da cidade, onde se localiza a ótica. Uma das vendedoras teria passado à frente da outra no atendimento a um cliente, segundo a versão apresentada à polícia.

Até a tarde desta quarta-feira, 12, apenas uma envolvida na briga - a adolescente de 17 anos que sofreu mais ferimentos - tinha passado por exame de corpo de delito.

A polícia ainda aguardava que a também agressora e vítima, de 23 anos, comparecesse ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, para decidir sobre o encaminhamento do caso.