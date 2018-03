Vendedor paga pedágio com nota falsa e é preso Após pagar o pedágio com nota falsificada de R$ 50, o vendedor autônomo Paulo Roberto Marciano da Silva Júnior, de 33 anos, foi preso no começo da noite de sábado na Rodovia Marechal Rondon, em Guaraçaí, no noroeste paulista. Ele tinha outras 34 notas falsas de R$ 50 no carro com placa de São Bernardo do Campo. Segundo a Polícia Rodoviária, o acusado comprou as notas em São Gonçalo (RJ).