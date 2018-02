Vende gato por lebre

Sinto-me lesada e enganada pela Sky, empresa que por anos acreditei ser líder e ter seu atendimento pautado em qualidade e respeito aos clientes. Ao solicitar o cancelamento de um serviço que tenho há 3 anos, um atendente me ofereceu uma condição especial para permanecer com a Sky. A proposta foi: canais em HD, gravador externo, um ponto digital com Telecine e HBO, por R$ 140. No dia 29/11 instalaram o equipamento e depois de umas 20 tentativas o HD funcionou - mas só para os canais abertos! Ao entrar em contato com o SAC da empresa, fui informada de que não poderiam me enviar a gravação da venda. Solicitei falar com o supervisor, mas ele não quis me atender. Após muita discussão, ouvi a orientação de que: "Já que eu queria tanto os canais em HD, que alterasse o meu pacote!" Quero receber apenas o que comprei!

CLÁUDIA PATRICIA LOPES DE PAULA / OSASCO

A SKY informa que um funcionário entrou em contato com a sra. Cláudia, no dia 6/12, e informou que o seu pacote possui apenas os canais abertos em HD. A cliente ficou ciente de que não houve oferta dos canais HD e as gravações foram enviadas para o e-mail solicitado.

A leitora discorda: A informação passada pela Sky é mais uma vez equivocada, pois ouvi a gravação e o atendente diz que eu estava adquirindo um pacote em HD, no valor aproximado de R$ 165 e que, com o desconto, ficaria em R$ 140. Em 6/12 recebi uma ligação da área jurídica da Sky dizendo que em nenhum momento o atendente dissera ser um pacote em HD! Não vejo outra saída senão procurar meus direitos, pois, além de tudo, foi insinuado que eu faltei com a verdade.

NET AMEAÇA CLIENTE

Serviço tinha sido cancelado

Em setembro recebi um telefonema da NET informando que eu estava inadimplente e que cortaria o meu acesso à internet. Expliquei ter solicitado meses antes o cancelamento do serviço, pois fechei minha empresa em julho. Não é a primeira vez que ocorre essa atitude da empresa de tentar manter o cliente de qualquer maneira. Em 22/11, recebi uma carta da NET pedindo para eu entrar em contato urgentemente e ameaçando pôr meu nome no SPC/Serasa. Não aguento mais!

VICTORIO CYTRANGULO

/ SÃO PAULO

A NET informa que, em contato com o cliente, regularizou a

situação. A empresa permanece

à disposição.

O leitor diz: Até o momento o modem não foi retirado, apesar de ter recebido um telefonema da NET confirmando o cancelamento e a retirada do aparelho.

MULTA INDEVIDA

Moto não saiu de Jales

O Detran de São Paulo trata as pessoas com descaso, mesmo quando erram ao emitir multas contra veículos que nem estiveram na cidade. Minha moto nunca saiu de Jales, a 600 km de São Paulo, onde eu moro. Meu marido a usa somente para ir trabalhar na zona rural. Mesmo assim, recebi 3 multas por supostamente andar sem capacete, passar no sinal vermelho e andar sobre praças e canteiros na capital. Por isso perdi o direito de revalidar minha CNH e recebi quase R$ 1 mil de multas. Fui pessoalmente no Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran) em 26/10, protocolei pedido de averiguação, onde juntei provas de que o veículo infrator não era meu. Deram-me 60 dias para análise, mas meu processo continua parado.

ROGÉRIA ALMEIDA MARTINS

/ JALES

O Detran-SP esclarece que as

multas citadas foram emitidas pelo Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV), da Prefeitura, para o qual a cidadã apresentou recurso. No site da Prefeitura, consta que o recurso está em andamento. A condutora deve entrar em contato com o DSV para saber quando a análise deve ser concluída. O telefone é o 1188 e o acesso à Ouvidoria pode ser realizado pelo site www.cetsp.com.br.

A Secretaria Municipal de Transportes e o DSV informam que, diante da Notificação de Infração, a leitora deve fazer a sua defesa em 1ª instância na Junta Administrativa de Recursos de Infrações (Jari), onde explicará os motivos de sua contestação, anexando as provas, para que os julgadores possam tomar uma decisão. Caso entenda que seu veículo foi clonado, deve procurar o Detran para solicitar bloqueio administrativo e a averiguação de possível clone.

A leitora comenta: Já juntei todas as provas e as protocolei há mais de 70 dias, mas não obtive resposta dentro do prazo previsto, de 40 dias. Não posso ficar indo para São Paulo, pois o custo é alto, nem posso pagar as multas, pois não tenho dinheiro e elas não são minhas.