Vendaval provoca naufrágio em São Sebastião, no litoral de SP

SÃO SEBASTIÃO - Autoridades marítimas iniciaram no início da noite desta quarta-feira, 19, buscas por sobreviventes de uma embarcação que naufragou nas proximidades das praias de Toque Toque Pequeno e Toque Toque Grande, em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. A Delegacia da Capitania dos Portos no município recebeu informações de que os ocupantes teriam conseguido escapar do acidente, mas ainda estava colhendo mais detalhes.

Os ocupantes da embarcação foram surpreendidos por um vendaval por volta das 18h. O ventos atingiram rajadas de 54km/ no Canal de São Sebastião. A região central ficou sem energia elétrica durante uma hora. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros registraram diversas ocorrências de queda de árvores. No bairro Itatinga, telhas voaram sobre veículos e moradores, que tiveram ferimentos leves.

Incêndio. Um incêndio de grande proporções, provocado por um curto circuito em um poste, consome um morro entre as praias de Juqueí e Barra do Uma. Com várias chamadas devido ao vendaval, até as 19h de ontem o Corpo de Bombeiros não havia chegado ao local, distante 50km do centro.

No Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), da Petrobras, o navio petroleiro Rodeio, pertencente à estatal, pediu auxílio de rebocadores às 18h15 para tentar absorver possível impacto contra o píer de atracação, devido à intensidade dos ventos. O serviço de travessia de balsas entre São Sebastião e Ilhabela também foi paralisado, prejudicando milhares de pessoas.