Vendaval mata operário e deixa dez feridos na cidade de São Roque

SOROCABA - Uma pessoa morreu, e dez ficaram feridas durante um vendaval que atingiu o bairro Canguera, em São Roque, no interior de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 6. Casas, restaurantes e até uma vinícola foram destruídas. Dezenas de árvores foram derrubadas, interditando a Estrada do Vinho, principal ponto turístico da cidade. Um operário de 58 anos que trabalhava na reforma da vinícola que desabou foi atingido pelos escombros. Pelo menos 40 casas ficaram destruídas. Veículos foram arrastados pelo vento. Dez feridos foram levados para Santa Casa da cidade e, destes, seis foram transferidos para hospitais de Sorocaba.

Em Mairinque, cidade vizinha, pelo menos 30 casas foram destelhadas pelo temporal no bairro Sabandilha. Três imóveis desmoronaram, e as famílias ficaram desabrigadas. Uma pessoa ficou ferida.

Inundações. As cidades de Capivari e Monte Mor, na região de Piracicaba, têm grandes áreas urbanas alagadas pelo transbordamento do Rio Capivari. A Defesa Civil está removendo moradores das áreas em maior risco.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Campinas, o Rio Atibaia transbordou no Distrito de Sousas. As águas atingiram duas praças, e moradores deixaram as casas. Em Santa Bárbara d' Oeste, o Ribeirão dos Toledos alagou ruas do Jardim Conceição e, em Sumaré, o Rio Quilombo invadiu o Jardim Primavera. Em Salto, o Rio Tietê transbordou alagando áreas ribeirinhas. O Memorial do Rio Tietê foi interditado.