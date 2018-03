Um vendaval varreu a região noroeste do Rio Grande do Sul, destelhando centenas de imóveis e derrubando árvores e postes em pelo menos 16 municípios, na madrugada de ontem. Cerca de 500 mil pessoas foram afetadas. A Defesa Civil do Estado acredita que a maioria das prefeituras vai decretar situação de emergência nos próximos dias.