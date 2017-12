Vendaval derruba casas e mulher salva crianças no interior de São Paulo

SOROCABA - Um sobrado caiu, seis casas ficaram danificadas e pelo menos 12 foram destelhadas por um vendaval que atingiu a cidade de Votorantim, região de Sorocaba, na tarde desta sexta-feira, 2. Uma mulher usou o próprio corpo para proteger os sobrinhos dos escombros e ficou ferida. As rajadas de vento causaram um rastro de destruição no bairro São Mateus, zona leste da cidade.

Com a força do vento, o sobrado que estava em construção desmoronou. As paredes e as vigas atingiram outras seis casas, que sofreram danos na estrutura. Numa das moradias, atingida por uma viga de concreto, estavam a mulher com dois sobrinhos, de 2 e 6 anos. Ao ver que o teto desabava, ela agarrou as crianças e as protegeu com o próprio corpo.

A vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) e passa bem. As crianças nada sofreram. O Corpo de Bombeiros interditou preventivamente as seis casas atingidas e aguarda uma vistoria da Defesa Civil. Os moradores foram levados para casas de parentes.