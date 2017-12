Vendaval derruba árvores e atinge casas em Cabreúva

SOROCABA - Um vendaval destruiu duas casas, arrancou a cobertura de estabelecimentos e derrubou pelo menos 20 árvores, na noite de quinta-feira (2), em Cabreúva, região de Sorocaba. No centro da cidade, postes de energia elétrica foram derrubados, causando interrupção no fornecimento. Uma árvore caiu sobre parte do telhado de uma escola. Várias casas foram atingidas pela queda dos troncos e duas residências tiveram danos na estrutura.

Ainda na região central, as telhas metálicas de uma igreja em construção foram arrancadas e espalhadas pelas ruas. Pelo menos um carro ficou danificado. No distrito de Jacaré, a cobertura de um supermercado foi arrancada. O estabelecimento foi interditado parcialmente. Na manhã desta sexta-feira (2), equipes da Defesa Civil ainda trabalhavam na remoção de troncos e dos escombros deixados pelo vendaval.

Rajadas de vento também causaram estragos em outras cidades da região. Em Sorocaba, árvores caíram sobre a fiação elétrica nos bairros Central Parque e Jardim Santa Bárbara. No Jardim Santa Isabel, o muro de uma escola estadual desabou. Em Iperó, a queda de uma árvore frondosa no bairro George Oetterer destruiu dois carros, mas ninguém ficou ferido. De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) o vento na região atingiu pouco mais 50 km/h, mas pode ter produzido rajadas de maior intensidade em algumas áreas.