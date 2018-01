Vendaval deixa três mortos e 40 feridos em Taquarituba

SOROCABA - Um vendaval destruiu parte da cidade de Taquarituba, de 22 mil habitantes, no sudoeste paulista, na tarde deste domingo (22). De acordo com a Polícia Militar, pelo menos três pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas. O número de vítimas pode ser maior, pois houve o desabamento do terminal rodoviário da cidade, postos de combustível, indústrias e casas, e a busca sob os escombros continua.

Testemunhas relataram ventos fortíssimos, em círculo, como um ciclone. Imagens captadas por internautas mostram um tornado se aproximando da área urbana. Um ônibus foi levantado do chão e jogado para fora da rodovia João Mellão (SP-255). O motorista morreu e muitos passageiros ficaram feridos. Caminhões e carros foram virados pelo vendaval. Também foi registrada a morte de uma adolescente, atingida pela cobertura do Ginásio de Esportes, arrancada pelo vento. Outra vítima teria sido tirada dos escombros de uma casa.

De acordo com a PM, o Parque Pingo de Leite e o Distrito Industrial foram as áreas mais atingidas. Dezenas de casas foram destelhadas. A torre de telefonia da cidade foi derrubada. Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros de Avaré e da PM de municípios vizinhos ajudaram no resgate de vítimas. Os feridos foram levados para a Santa Casa local e hospitais da região.