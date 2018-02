Vendaval deixa 100 mil casas sem luz no Sul Um temporal com chuva e rajadas de vento derrubou árvores, postes e arrancou telhados em várias cidades do Rio Grande do Sul na madrugada de ontem. Mais de 100 mil residências de diversos municípios da zona leste do Estado ficaram sem energia elétrica. Em Porto Alegre, houve rajadas de vento de 110,1 km/h, velocidade superior aos 96,3 km/h da tempestade tropical Irene, em Nova York.