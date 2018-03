Vendaval afunda barco em São Sebastião e ninguém fica ferido Um barco naufragou no fim da tarde de ontem em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, ao ser afetado por um vendaval que atingiu a região. A Delegacia de Capitania dos Portos informou que todos os ocupantes conseguiram se salvar, mas não disse quantos estavam no barco.