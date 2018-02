Vendas caem muito no Center Norte, diz comerciário Vagas sobrando no estacionamento, vendedores parados à espera de clientes e praça de alimentação com mesas vazias na hora do almoço. Esse era o cenário no shopping Center Norte ontem, após uma semana da briga judicial que evitou a interdição do local pela Prefeitura, que diz haver risco de explosão por causa da concentração de gás metano no subsolo da construção.