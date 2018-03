Venda de produtos ilegais fecha dois shoppings na Av. Paulista

SÃO PAULO - Os shoppings Veneza e Boulevard Monti Maré, ambos localizados na Avenida Paulista, em São Paulo, foram fechados após uma fiscalização feita na noite de quinta-feira, 24, constatar que os estabelecimentos comercializavam produtos irregulares.

A Guarda Civil Metropolitana realizou a operação no Boulevard Monti Maré, na altura do número 392, e no shopping Veneza, no número 488. Os imóveis ficarão fechados até que as irregularidades sejam corrigidas.