Venda de ingressos será feita apenas pelo site oficial A venda de ingressos para o dia extra está prevista para começar à 00h01 do dia 23, apenas pelo site do evento (rockinrio.com.br). O valor segue o mesmo das outras noites: R$ 190 (inteira) e R$ 95 (meia entrada). Serão aceitas compras apenas por cartão de crédito e em até quatro vezes. A organização limitou a venda de quatro entradas por CPF. Cada ingresso valerá para todas as atrações da noite. "Tivemos muitos problemas de filas para a venda das outras noites e resolvemos fazer desta vez só pelo site", diz Roberto Medina, criador do festival.