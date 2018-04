Venda de ingressos para o carnaval começa com falhas A venda dos ingressos para o carnaval de São Paulo começou ontem com problemas no sistema - e que vão perdurar pelo menos até hoje. Segundo a Ingresso Fácil, responsável pela comercialização dos bilhetes, uma feira de moda que ocorre no Anhembi provocou a instabilidade do sinal de internet e fez cair o sistema da bilheteria do sambódromo. Os guichês, que deveriam ter aberto às 11h, só começaram a atender depois das 15h. Mesmo assim, "poucas pessoas" conseguiram comprar, de acordo com a Assessoria de Imprensa da Ingresso Fácil.