Venda de ingressos para o Carnaval 2016 tem início na internet

SÃO PAULO - A venda pela internet dos ingressos para os desfiles das escolas de samba de São Paulo do carnaval 2016 teve início nesta quinta-feira, 1°.

Os preços dos ingressos serão os mesmos dos últimos dois anos, segundo o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, Paulo Sérgio Ferreira. Os valores variam entre R$ 90 e R$ 190 para as arquibancadas e R$ 370 e R$ 2.420 para cadeiras e mesas de pista do Grupo Especial.

"Essa é uma oportunidade para que as pessoas antecipem seus ingressos. Sabemos que o País está em crise e vamos manter o preço dos ingressos. Acreditamos que o divertimento vai fazer o povo esquecer os problemas."

No próximo ano, os desfiles do Grupo Especial serão realizados nos dias 5 e 6 de fevereiro. O Grupo de Acesso desfilará no dia 7 e o desfile das campeã será no dia 12. Todos no Sambódromo do Anhembi.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os ingressos já estão disponíveis no site www.ingressos.ligasp.com.br e os valores podem ser parcelados em duas vezes sem juros no cartão de crédito. A compra também pode ser feita por boleto bancário.

Ferreira diz que agências de viagens e companhias aéreas estão trabalhando como parceiras para impulsionar a festa na capital. "Teremos pacotes vendidos pelas empresas parceiras para aumentar a participação do público em 20 a 30%. Queremos fazer São Paulo virar uma capital de turismo de carnaval."