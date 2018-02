Venda de ingressos para carnaval de 2012 é antecipada em São Paulo

SÃO PAULO - Começou nesta quinta-feira, 21, a venda de ingressos dos primeiros lotes de camarotes para os desfiles das escolas de samba de São Paulo no carnaval de 2012.

Segundo a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo, a empresa responsável pelas vendas dos ingressos, a Ingresso fácil, resolveu antecipar as vendas para facilitar a vida dos foliões, que poderão pagar os ingressos em até cinco vezes sem juros.

Os desfiles das 14 escolas do grupo especial serão nos dias 17 e 18 de fevereiro. No dia 19 ocorre o desfile das oito escolas do grupo de acesso.

A compra dos ingresso pode ser feita pelo telefone (11) 3369 1053 ou pelo e-mail carnaval2012@ingressofacil.com.br. São 29 camarotes com 25 lugares cada um e outros 18 camarotes para 10 lugares cada. Em todos estão inclusos alimentação, decoração e traslados. Pacotes para os três dias têm 15% de desconto.

Preços

Setores A, E, F e J: R$ 800, por pessoa por dia.

Setores D, G e H: R$ 1 mil por pessoa/dia.

Setor Nobre (C): R$ 1.200 por pessoa/dia.