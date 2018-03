Venda de ingressos nas bilheterias para carnaval de SP começa na 3ª

SÃO PAULO - Começa na próxima semana a venda dos ingressos nas bilheterias para os desfiles das escolas de samba de São Paulo, que será realizado no Sambódromo do Anhembi, zona norte da capital paulista. Os preços dos ingressos da arquibancada, para os desfiles do Grupo Especial, nos dias 4 e 5 de março, vão de R$ 47,00 a R$ 150,00.

As bilheterias dos sete pontos de venda na região metropolitana de São Paulo estarão abertas a partir da terça-feira, dia 1º de fevereiro, e funcionarão de segunda-feira a sábado, das 11h às 17h. A compra de ingressos de meia-entrada será realizada exclusivamente na bilheteria do Anhembi. Os interessados poderão comprar ingressos para os setores de arquibancada, cadeiras de pista, mesas de pista e camarotes.

A compra antecipada desses ingressos já pode ser feita pelo telefone da Ingresso Fácil (11) 4003-2245 ou pela internet: www.ingressofacil.com.br. Na primeira semana de venda antecipada por esses canais, foram vendidos aproximadamente 10% dos 26 mil ingressos disponíveis para cada dia de evento e já estão esgotados os ingressos para cadeiras de pista, mesas de pista e camarotes do setor J. Para esse setor, restam apenas ingressos para arquibancadas.