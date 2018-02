Venda começou na 25 de março

Comércio noturno surge na Rua 25 de Março. Venda com característica de feira migra para a Rua Oriente, no Brás.

2005

A feira passa a funcionar no Complexo Novo Oriente, com a ajuda da iniciativa privada, em terreno do governo federal.

2010

O presidente do Sindicato dos Camelôs, Afonso José da Silva, é assassinado. A Prefeitura assume a gestão da feira.

2011

A feira fica fechada por 22 dias. Prefeitura inicia ação contra a pirataria. Camelôs fazem uma série de protestos.