Venda causou 850 demissões

O valor da compra foi de R$ 70 milhões. A empresa ainda assumiu R$ 200 milhões em dívidas.

Após o negócio e o anúncio de fechamento, 850 funcionários da Webjet foram demitidos. Anteontem, no entanto, a Gol foi notificada pela Justiça do Trabalho de que terá de cancelar as demissões.

A 23.ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, responsável pela decisão, deu oito dias (após a notificação) para que os funcionários sejam reintegrados. Se isso não ocorrer, a Gol poderá ser multada em R$ 1 mil por funcionário por dia. Desde o anúncio do fechamento, funcionários vêm fazendo protestos em aeroportos do País.