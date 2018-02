Vencimentos devem ser divulgados até dezembro

"Estamos trabalhando para divulgar as informações. Não queremos uma briga jurídica, e por isso estamos dialogando com os servidores da Casa para um melhor entendimento sobre como isso será feito", disse o presidente, que foi eleito em janeiro com a promessa de tornar mais "transparente" as ações e contas do Legislativo.

Decisão. Police Neto admite que existem salários acima de R$ 26.723,13 na Câmara. Apesar de iniciar uma série de medidas que agradaram organizações não governamentais (ONGs) - como a abertura das reuniões de líderes de bancada para o público e a transmissão online de todas as audiências públicas -, Police Neto disse ter sido uma decisão "política" não divulgar os salários.

Entre entidades que acompanham o trabalho dos vereadores, o sigilo sobre os salários tem rendido críticas aos integrantes da Mesa Diretora. "Até o final do ano teremos condições para fazer a divulgação", argumentou o presidente.

O argumento usado por vereadores contrários à divulgação dos salários é o de que, na Prefeitura, mais de 400 servidores já conseguiram liminar na Justiça que impediu a publicação de seus holerites.