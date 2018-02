Vence amanhã prazo para usar nota fiscal Termina amanhã o prazo para os paulistanos que participam do Programa Nota Fiscal Paulistana indicarem os imóveis que receberão os créditos para o abatimento do valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em 2013. A dedução pode ser de até 100%. Mais informações podem ser conseguidas no site www.prefeitura.sp.gov.br/nfe.