Vence amanhã prazo para sinalizar Marginal. Mas ainda faltam placas

Há trechos da Marginal que estão com as placas cobertas

A um dia de completar o prazo para Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) terminar a sinalização dos trechos em obras da Nova Marginal do Tietê, motoristas ainda enfrentavam ontem trechos com problemas. Em pelo menos dois pontos com operários trabalhando não havia nenhuma placa indicando a velocidade máxima permitida. No dia 8 de julho, um acordo com a Promotoria definiu que as placas deveriam ser instaladas em 20 dias.

Na pista sentido Castelo Branco, falta indicação de que não se pode ultrapassar os 50 km/h ao lado das obras que estão sendo feitas cerca de cem metros após o Viaduto Imigrante Nordestino, na zona leste. Também falta a informação, no mesmo sentido da pista, entre as Pontes da Vila Guilherme e das Bandeiras, na zona norte.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na pista sentido Ayrton Senna, próximo da Ponte Tatuapé, também na zona leste, o problema é a falta de sinalização do acesso da pista local à central. O mesmo problema foi verificado pela reportagem em outros dois pontos no sentido oposto: antes da Ponte das Bandeiras e na frente do sambódromo.

Em toda a extensão da Marginal do Tietê, há placas cobertas por plástico preto. Elas vão, entre outras coisas, alertar sobre a proibição da circulação de motos na pista expressa e sobre os novos limites de velocidade.

A CET se comprometeu a instalar a sinalização em 20 dias após ser questionada pela Promotoria de Habitação e Urbanismo de São Paulo. O Ministério Público afirmava que a falta de sinalização aumentava o risco de acidentes. O órgão disse ontem que o prazo ainda não expirou.