Velódromo Paulistano foi o primeiro estádio Muito antes da construção dos grandes estádios, no início do século 19, os jogos de futebol aconteciam na Várzea do Carmo, no Velódromo Paulistano, Chácara Dulley, no Bom Retiro, no campo do Jardim Aclimação e, claro, nas centenas de campos vazios disponíveis na São Paulo daquela época. Cada terreno plano era espaço para uma partida do "violento e emocionante esporte", como chegou a descrever o Estado em suas páginas.