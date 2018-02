Velocidade no trecho de planalto será reduzida A velocidade máxima permitida no trecho de planalto da Rodovia dos Tamoios será reduzida de 80 km/h para 60 km/h a partir do dia 6 de março. O motivo são as obras de duplicação da pista: uma nova etapa dos trabalhos vai obrigar a intervenção em mais trechos da pista. A redução será por segurança.