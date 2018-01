Velocidade máxima pode cair na Raposo Tavares

A velocidade máxima de 110 quilômetros por hora pode ser reduzida para 100 km/h no trecho duplicado da Rodovia Raposo Tavares, que vai do quilômetro 95 ao 105, em Sorocaba, no interior de São Paulo. O pedido foi encaminhado pela Polícia Rodoviária Estadual à concessionária CCR Viaoeste, que administra a rodovia, e ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Para caminhões e ônibus, a proposta é de redução dos atuais 90 para 80 km/h. Outro estudo prevê redução da velocidade máxima de 100 km/h para 90 Km/h no trecho de pista simples, do quilômetro 115, em Araçoiaba da Serra, ao quilômetro 156, em Itapetininga. O trecho está em obras para duplicação.

A medida visaria aumentar a segurança e foi decidida após o registro de acidentes graves na rodovia. No dia 27 de agosto, um caminhão e três carros bateram no km 99, causando a morte de três pessoas. No local existe um declive e a velocidade regulamentada cai para 90 km/h. Como há um radar para flagrar veículos acima dessa velocidade, os motoristas costumam frear bruscamente, o que teria causado o acidente. Na última quinta-feira, outro acidente no km 126 do trecho com pista simples deixou oito pessoas mortas. No trecho duplicado, a Polícia Rodoviária considera que há um descompasso entre a velocidade da pista expressa e a das marginais, que é de 60 km/h. Para as marginais, o pedido é de aumento na velocidade para 70km/h.